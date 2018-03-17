На полигоне "Ядрово" ликвидировали все очаги утечки свалочного газа

Все очаги утечки свалочного газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья ликвидированы. Об этом заявили в областном Министерстве экологии.

В ведомстве рассказали, что из-за резкого похолодания и изменения атмосферного давления вечером 16 марта на полигоне произошло несколько залповых выбросов сероводорода. Ночью станции экологического мониторинга зафиксировали превышение ПДК в 5-7 раз по сероводороду.

Специалисты оперативно обследовали территорию, обнаружив пять очагов утечки свалочного газа. К 7 утра были затампонированы три источника, к 10 утра два оставшихся. Пересыпка грунтом является временной мерой, полностью предотвратить негативное воздействие газа на окружающую среду можно после проведения работы по рекультивации и дегазации, отметили в Минэкологии.

Бригады дополнительно обследуют все склоны на наличие трещин, при выявлении новых утечек, их будут оперативно ликвидировать. Сейчас продолжается завоз "чистого" грунта, работает три экскаватора, два бульдозера и 12 машин. Ночью работы продолжатся, передает РИА Новости.