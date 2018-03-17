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17 марта 201817:35

15-метровой стеле "Город-герой Севастополь" вернули первоначальный вид

https://ru.wikipedia.org

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Стелу "Город-герой Севастополь" 15-метровой высоты привели в порядок местные добровольцы.

Был восстановлен первоначальный вид стелы, в том числе и эмблема Звезды Героя.

Организатор реставрационных работ Карен Тарминян рассказал, что стела реставрировалась еще при СССР, поэтому выглядела крайне непрезентабельно. Теперь обелиску фактически вернули первоначальный вид, передает РИА Новости.

Каменная стела "Город-герой Севастополь" стоит у въезда в Севастополь со стороны Ялтинского шоссе.

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