Москва ответит на последующие недружественные шаги Лондона

Лондон так и не предоставил Москве никаких данных по так называемому делу Скрипаля, несмотря на то, что обязан был сделать это согласно Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом сообщила в интервью телеканалу "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что раскрытие формулы вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ, прояснит, какие страны разрабатывали этот газ. Это могли быть Словакия, Чехия, Швеция, США и сама Великобритания. Политический скандал вокруг этого отравления тем временем продолжает расширяться. МИД России объявил в субботу об ответных мерах на высылку российских дипломатов. Персонами нон грата объявлены 23 сотрудника британского посольства. Кроме того, будет закрыто генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и упразднен Британский совет.

Посол Великобритании прибыл на Смоленскую площадь с поистине английской пунктуальностью — за 15 минут до назначенного времени. Выйдя из машины, дипломат молча скрылся за дверями МИД. Пробыл там от силы четверть часа и вышел на улицу к окружившим его журналистам как российских, так и иностранных СМИ. Для прессы Лори Бристоу, видимо, заготовил речь заранее.

Сославшись на занятость, посол быстро распрощался с журналистами, сел в машину и уехал. На сайте российского МИД появилось заявление, которое объясняет такую спешку. В ответ на действия Лондона Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата. На то, чтобы покинуть страну, у них есть неделя.

В эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на обвинения в адрес России, которой на Западе бездоказательно приписывают изготовление отравляющего вещества "Новичок".

Кроме того, Россия отзывает свое согласие на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Продиктовано это решение, как пояснили на Смоленской площади, "диспаритетом", то есть неравенством числа консульских учреждений двух стран. Также прекращена деятельность Британского совета в России, в связи с "нерегулируемостью" статуса этой организации.

Как отметили в российском МИД, все процедуры, касающиеся британских дипломатов, будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой. Кроме того, посол Соединенного королевства был предупрежден о том, что если Лондон предпримет дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, Москва оставляет за собой право принятия других ответных мер. И воспользуется им незамедлительно.