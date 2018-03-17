Лыжник Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира

В шведском Фалуне продолжается финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу, 17 марта, россиянин Александр Большунов завоевал золото в масс-старте на 15 км классическим стилем.

Российский спортсмен преодолел дистанцию за 36 минут 59,8 секунды. Вторым стал швед Калле Халварссон, проигравший победителю 1,3 секунды. Третьим стал итальянец Франческо Де Фабиани (отставание — 3,1 секунды). Другой россиянин Алексей Червоткин (+5,2) стал пятым, Александр Бессмертных (+6,8) — 12-м, Евгений Белов (+9,1) — 18-м, Максим Вылегжанин (+9,1) — 19-м, Андрей Ларьков (+11,4) — 21-м, Денис Спицов (+14,4) — 25-м, Глеб Ретивых (+1.33,0) — 48-м.

Для 21-летнего Большунова, который на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевал четыре медали, эта победа стала первой на этапах Кубка мира.