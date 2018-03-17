КХЛ. "Салават Юлаев" сравнял счет в серии с "Трактором"

В Континентальной хоккейной лиге продолжаются матчи четвертьфинального раунда плей-офф. Во второй игре серии уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду одержал победу над челябинским "Трактором". Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей в основное время шайбы забросили Йоонас Кемппайнен (1-я минута) и Александр Логинов (53-я). У проигравших отличились Пол Щехура (29-я) и Виталий Кравцов (42-я). На 14-й минуте первого овертайма победу уфимцем принес Игорь Макаров. 18-летний нападающий Кравцов установил снайперский рекорд Кубка Гагарина для игроков моложе 19 лет — 7 голов в 13 матчах, отмечает ТАСС. Форвард "Трактора" повторил достижение Валерия Ничушкина.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 1-1. Третья встреча команд пройдет 20 марта в Челябинске.