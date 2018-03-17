Запретив россиянам голосовать, Украина пошла против европейских ценностей

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Президентские выборы 33 минуты назад
Запретив россиянам голосовать, Украина пошла против европейских ценностейЧитайте нас в Telegram
В Европе едва ли положительно оценят действия украинских властей, намеренных не допустить российских граждан на избирательные участки в посольстве РФ в Киеве и консульствах в день выборов президента России 18 марта. Так считает Василий Волков — глава территориального избиркома, руководящего деятельностью участковых избирательных комиссий за рубежом.
По его словам, с голосованием россиян на Украине сложилась весьма непростая ситуация, передает ТАСС. "Честно говоря, не укладывается в голове, что можно просто попрать международные права, конвенции, договоры, соглашения на эту тему", — сказал Волков.
"Мы все-таки надеемся, что Украина и ее власти будут разделять те ценности европейские, куда они стремятся так активно, — отметил он. — Вряд ли понравится Европе такой подход Украины, когда они заявляют, что не дадут возможности проголосовать нашим гражданам на Украине".
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее заявил, что российских граждан не будут допускать в диппредставительства их страны для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины, расположенных в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", пояснил Аваков в "Фейсбуке".
Российское посольство России в Киеве сообщило, что направило в МИД Украины ноту с требованием обеспечить диппредставительству и генконсульствам РФ возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов на четырех расположенных там участках. Со своей стороны, в дипмиссии намерены принять все необходимые меры к тому, чтобы избирательные участки в российских загранучреждениях на Украине в день голосования были открыты.
По словам члена ЦИКа РФ Василия Лихачева, такого рода ситуации нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и иммунитетах 1961 года, а также двустороннюю конвенцию о консульском взаимодействии Москвы и Киева. На консульском учете на Украине состоит 72 тысячи российских граждан, добавил Лихачев.
При этом МИД Украины называет кощунством обвинения МИДа России в том, что Киев нарушает международное право. Пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца написала в Twitter, что незаконными являются проведение Россией выборов в Крыму, война на Донбассе, захват заложников.
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