Украина введет санкции против Южного Судана и Гвинеи-Бисау

Украина поддержит политику Организации Объединенных Наций в отношении Южного Судана и Гвинеи-Бисау. Как следует из субботних указов президента Петра Порошенко, Украина вводит персональные и экономические санкции против этих стран, пишет РИА Новости. Ограничительные меры решением Совета национальной безопасности и обороны Украины будут действовать пять лет.

Ранее организация Amnesty International обвинила Украину в продаже оружия Южному Судану. "Укринмаш" через ОАЭ продал в африканскую страну тысячи пулеметов, минометов, РПГ и боеприпасов. Власти Украины отвергают обвинения в незаконной продаже оружия.

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году, с 2013 года в стране идет война.