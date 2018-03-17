Возросло число детей, пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Число пострадавших при столкновении грузовика с маршруткой возросло до девяти человек, среди них шестеро детей, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Инцидент произошел на 24-м километре Киевского шоссе около 15:40.

Один человек с места ДТП эвакуирован в больницу вертолетом Московского авиационного центра. Движение транспорта на месте ДТП сейчас ограничено по двум полосам из четырех. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали восемь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, передает РИА Новости.