"Борис, заткнись": совет Уильямсона переадресовали Джонсону

Британцы раскритиковали заявление министра иностранных дел Бориса Джонсона, обвинившего Кремль в использовании нервно-паралитического вещества на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны.

Интернет-пользователи решили, что правительство не должно себе позволять голословных утверждений и обвинили Джонсона в некомпетентности, об этом свидетельствует твит-подборка РИА Новости.

Whatever the true motive behind this event it is wiftastic and I am embarrassed by the british governments response.

To the people of Russia, on behalf of all the THINKING residents of the UK, this observer knows or interacts with. Please accept our heartfelt apologies for the crass insults & nonsensical accusations made by May, & Johnson in particular, which reflect SO BADLY on the rest of us!