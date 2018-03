Уже несколько членов британского парламента сослались в своих сообщениях в "Твиттере" на данные о безуспешности попыток связать Россию с предполагаемым отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как пишет на своем сайте бывший посол Великобритании в Узбекистане, а ныне правозащитник, писатель и блогер Крейг Мюррей, ученые оборонной лаборатории в Портон-Дауне все еще пытаются определить источник якобы использованного при этом нервно-паралитического отравляющего вещества.

Как пишет на своем сайте Мюррей, сотрудникам лаборатории до сих пор не удалось найти какие-либо доказательства, которые позволили бы возложить вину за отравление Скрипалей на Москву. При этом ученые "возмущены" давлением, оказываемым на них с целью добиться вывода о том, что яд был российского производства. По словам Мюррея, об отсутствии доказательств "российского следа" и о давлении на сотрудников лаборатории ему сообщил хорошо информированный источник в британском МИДе.

Эксперты Портон-Дауна, исследующие вещество, согласились в отношении него только на формулировку "типа, разработанного (или разрабатываемого) в России" (of a type developed by Russia). Точно такая же формулировка использовалась и в совместном заявлении Великобритании, США, Франции и Германии по делу об отравлении Скрипалей.

I think I might now have a vodka. Of a type developed by Russia. Made in Warrington. https://t.co/do4AkhF9aq