Эксперты Минобороны Британии не подтвердили, что "Новичок" был произведен в России

Тема:
Отравление Скрипаля 9 минут назад
Эксперты Минобороны Британии не подтвердили, что "Новичок" был произведен в РоссииЧитайте нас в Telegram
Уже несколько членов британского парламента сослались в своих сообщениях в "Твиттере" на данные о безуспешности попыток связать Россию с предполагаемым отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как пишет на своем сайте бывший посол Великобритании в Узбекистане, а ныне правозащитник, писатель и блогер Крейг Мюррей, ученые оборонной лаборатории в Портон-Дауне все еще пытаются определить источник якобы использованного при этом нервно-паралитического отравляющего вещества.
Как пишет на своем сайте Мюррей, сотрудникам лаборатории до сих пор не удалось найти какие-либо доказательства, которые позволили бы возложить вину за отравление Скрипалей на Москву. При этом ученые "возмущены" давлением, оказываемым на них с целью добиться вывода о том, что яд был российского производства. По словам Мюррея, об отсутствии доказательств "российского следа" и о давлении на сотрудников лаборатории ему сообщил хорошо информированный источник в британском МИДе.
Эксперты Портон-Дауна, исследующие вещество, согласились в отношении него только на формулировку "типа, разработанного (или разрабатываемого) в России" (of a type developed by Russia). Точно такая же формулировка использовалась и в совместном заявлении Великобритании, США, Франции и Германии по делу об отравлении Скрипалей.
I think I might now have a vodka. Of a type developed by Russia. Made in Warrington. https://t.co/do4AkhF9aq— Craig Murray (@CraigMurrayOrg) 17 марта 2018 г.
По словам Мюррея, он также направил запрос в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с просьбой подтвердить отсутствие каких-либо осязаемых доказательств существования российского отравляющего вещества под названием "Новичок". Программу инспекции и полного уничтожения российского химического оружия ОЗХО завершила в прошлом году, напоминает он.
При этом, добавляет Мюррей, в США аналогичная программа по уничтожению химического оружия еще не завершена, а количество химоружия, имеющегося в распоряжении не входящего в ОЗХО Израиля, до сих пор остается неизвестным.
В другой своей статье Мюррей сравнивает историю с так называемым "Новичком" с аферой по поводу якобы найденного в свое время в Ираке оружия массового поражения. Давление, которое тогда оказывалось на сотрудников Форин-офиса и других британских госслужащих с целью заручиться поддержкой Лондона в деле с "иракским досье", по его словам, аналогично нынешнему.
Ранее по теме
-
Захарова - о "Новичке": без образца разговоры бесполезны9 минут назад
-
"Борис, заткнись": совет Уильямсона переадресовали Джонсону1 час назад
-
Москва ответит на последующие недружественные шаги Лондона2 часа назад
-
Захарова: Запад пытается оболванить всех "Новичком"3 часа назад
-
Отравление Скрипалей: Запад занялся примитивной пропагандой4 часа назад
-
Скотланд-Ярд: на дело Скрипалей уйдут недели, если не месяцы4 часа назад
Сейчас
Боевики отнимали гумпомощь у жителей Восточной Гуты
Картина дня
-
Москва ответила Лондону на высылку дипломатов
- Опубликована переписка Ельцина с Миттераном и Шираком
- Памфилова рассказала о борьбе с "мертвыми душами"
- СКР возбудил уголовное дело о покушении на дочь Скрипаля
- ДТП с "Пикником": ближайший концерт отменен
Самое читаемое
-
The Telegraph: яд для Скрипаля привезла его дочь в чемодане
- Истерика и паника в Лондоне: Великобритании не нравятся встречные вопросы о "Новичке"
- "Взбесившийся" подъемник разбросал лыжников на огромной скорости. Видео
- Енот, повторивший трюк Тома Круза, стал звездой. Видео
- Секс на высоте: почему пассажиров тянет на приключения в воздухе
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
- Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
Экономика
-
Орешкин: повышение пенсионного возраста обсуждается
- Криптовалюты накрыла волна продаж
- США: Китай должен сократить торговый профицит
- Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы
- Средний чек жителя России в феврале вырос на 1,3%
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Роль секретной базы в отравлении Скрипаля
- Сирийцы покидают Восточную Гуту, несмотря на атаки боевиков
- "Москва книжная" в Париже: что потерял Макрон
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
США обвинили Россию в кибератаках на объекты энергетики
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
- В Instagram добавят видеозвонки
Вести-Москва
-
Лазер против астероида: наши ученые знают, как защитить Землю
- Новая эстакада открылась на Симферопольском шоссе
- Из ювелирного салона вынесли драгоценностей на 50 миллионов
- "Зарядье" и "Лужники" - в числе лучших на архитектурном конкурсе в Каннах
- Москвичам расскажут, как правильно сдавать жилье болельщикам
- Выходные в городе: еда, краски Востока и ирландские танцы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 причин сказать спасибо Стивену Хокингу
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Трампу хотят показать новое видео - про красоту в играх
- Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют
- В какой игре появится Геральт? Самые популярные гипотезы
Наука
-
Неполярное сияние: любители помогли учёным понять природу загадочного свечения
- Молоко утконоса: неожиданное оружие в борьбе с супербактериями
- В Средневековье невестам с востока деформировали черепа и выдавали за богачей
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"