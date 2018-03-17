Порошенко заявил о нулевой терпимости к коррупции

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью немецкой медиагруппе Funke. Он уверил европейских партнеров в своей решимости продвигать страну по пути реформ и борьбы с коррупцией, пишет "Интерфакс".

Порошенко рассказал об отчетах экспертов, которые уверены, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет. Порошенко подчеркнул, что ликвидирована "основа для взяточничества и коррупции". Ранее, по словам Порошенко, сектор энергетики ранее был уязвимым для преступников, а ныне, благодаря комплексной системе управления, существует нулевая терпимость к коррупции.

Порошенко убежден, что до полноценного вступления Украины в Европейский союз остались годы, а не десятилетия. "В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", — сказал президент.

Порошенко добавил, что среди других важных для страны направлений — вступление Украины в НАТО.