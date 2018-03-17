Украинским военным купили дым для окуривания деревьев вместо маскировочного

Военная прокуратура Украины возбудила дело по факту закупки для подразделений в Донбассе дымовых смесей, не отвечающих армейским стандартам маскировки. Оказалось, что они используются в киносъемках или для окуривания деревьев, заявили в Военной прокуратуре южного региона.

По версии следствия, в 2015-2017 годах департамент госзакупок Минобороны без предварительной проверки закупал дымовые смеси ДС-56. Позже стало известно, что их эффект не держится положенные 30 минут, и они не предназначены для использования в бою.

Сумма закупки составила более 72 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов). Уголовное дело возбуждено по статье "Халатное отношение к военной службе", передает ТАСС.