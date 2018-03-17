"Краснодар" проиграл "Уфе" в матче РФПЛ

В Российской футбольной премьер-лиге продолжается 23-й тур. "Краснодар" на своем поле потерпел поражение от "Уфы". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 72-й минуте забил хорватский полузащитник уфимцев Иван Пауревич.

Краснодарский клуб проиграл впервые за шесть последних матчей чемпионата. Футболисты "Уфы" в предыдущий раз побеждали на выезде 15 июля 2017 года, обыграв со счетом 1:0 "Тосно" из Ленинградской области. В турнирной таблице чемпионат уфимский клуб с 34 очками поднялся на шестое место. "Краснодар" с 40 баллами идет четвертым.