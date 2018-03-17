Взрыв в Омске произошел в квартире, отключенной от газа

Загоревшаяся квартира в многоквартирном доме в Омске, из-за пожара в которой пострадали пять человек (двое госпитализированы), за долги была отключена от газоснабжения.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал, что взрыва газового баллона не было, произошел хлопок. А газовый баллон был подключен к плите, поскольку газа в квартире не было.

Баллоны использовались и для отопления: хозяин квартиры отключил батареи из-за дороговизны отопления и отапливал квартиру баллонами при помощи плит. В квартире и на балконе было пять баллонов, один из них и стал причиной пожара.

Бурков сообщил, что в результате происшествия пострадали четыре квартиры. Но обследование здания показало, что конструктивные элементы не повреждены.

Мэрия Омска и областное правительство окажет финансовую поддержку пострадавшим, передает ТАСС.

Около 17:00 по местному времени в девятиэтажном доме в Омске произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого произошло возгорание квартир. Взрывом выбиты стекла на нескольких этажах, возник пожар, который уже ликвидирован. Эвакуированы 85 человек.

Хозяйка квартиры в больнице, у нее ожоги 50% тела и переломы: женщина, спасаясь, прыгнула из окна 3 этажа.

На месте ЧП развернут оперативный штаб, жильцов пострадавших квартир на 4-м и 5-м этажах временно разместят в гостинице "Иртыш".