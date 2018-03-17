"Тоттенхэм" пробился в полуфинал Кубка Англии по футболу

В Англии стартовала четвертьфинальная стадия старейшего футбольного турнира в мире. Первым полуфиналистом Кубка Англии стал лондонский "Тоттенхэм", который разгромил на выезде "Суонси". Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0.

В составе победителей дубль сделал Кристиан Эриксен (11-я и 62-я минуты), еще один мяч забил Эрик Ламела (45-я). Соперник лондонцев по полуфиналу определится позднее в результате жеребьевки.