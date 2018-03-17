А была ли собака? Британцы говорят, что Глушков задушен поводком

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А была ли собака? Британцы говорят, что Глушков задушен поводкомЧитайте нас в Telegram
В лондонской газете The Independent появилась версия, касающаяся одного таинственного происшествия с "русским акцентом". Речь идет о смерти в Лондоне в результате удушения беглого экс-менеджера "Аэрофолота" Николая Глушкова, соратника Березовского. Подробности приводятся такие: задушили его собачьим поводком.
Второе пришествие "зверя с Востока" — так в Британии говорят о снеге, который вновь принесли сибирские вихри. Но фразу "ветер дует из России" произносят, увы, не только в разговорах о погоде. Смерть соратника Березовского Николая Глушкова многие трактуют именно как подтверждение того, что в Британии действует группа неких киллеров из России.
Контртеррористическое подразделение Scotland Yard продолжает работать в доме Николая Глушкова. Подогнали эвакуатор. Он будет вывозить старый, уже позеленевший от времени Land Rover, припаркованный в крошечном переулке у дома, где все произошло.
Накануне именно этот Land Rover обследовали криминалисты. Но вряд ли автомобиль принадлежал самому погибшему. Глушков жил в лондонском пригороде New Malden недавно, с 2016 года.
Решение отдать дело именно в контртеррористический департамент связано с кругом знакомств Глушкова, которого пресса здесь называет "российским магнатом". Однако жил он совсем не по-магнатски — в далеком от центра районе и скромном по меркам богатого Лондона жилье. А среди соседей Глушкова подавляющее большинство — иммигранты, не все из которых даже говорят по-английски.
12 марта сообщалось, что Глушкова нашли повешенным, а полиция считала наиболее вероятной версией самоубийство. Но уже через четыре дня смерть стали расследовать как умышленное убийство. При этом никаких дополнительных доказательств этого Scotland Yard не предоставил. Вывод судмедэкспертов: "Глушков умер в результате "сдавливания шеи" собачьим поводком. Правда, не сообщается была ли у Глушкова собака.
В часе пути от его дома по тому же юго-западному направлению — кладбище Brookwood, самое большое в Великобритании. Здесь — скромная, с деревянным крестом могила Бориса Березовского. Он умер 5 лет назад, тоже в марте, совпадает даже причина смерти.
Но в то, что его босс покончил с собой, Николай Глушков не верил. С Березовским они работали, начиная с 1989 года. В первой его большой компании — "ЛогоВАЗ" - Глушков был коммерческим директором и самым близким к Березовскому человеком.
В книге Петра Авена «Время Березовского» еще один участник создания "ЛогоВАЗа" - Леонид Богуславский – вспоминает: в борьбе за близость к Березовскому Глушкова вытеснил Бадри Патаркацишвили.
"Очень сильный ход Бадри, во многом драматический для Бори был связан со вторым человеком, которого вытеснили. Это был Коля Глушков. Дело в том, что Коля был замом генерального директора, под которым находились фактически все основные процессы, все финансы. Его вытеснили очень умно, как бы в интересах компании", — пишет Авен.
Кадры, сделанные в 1993 году. Тогда Глушкова назначили финансовым директором «АвтоВАЗа». В 1996 году он становится заместителем генерального директора "Аэрофлота". С подачи Глушкова через подконтрольные Березовскому швейцарские фирмы "Андава" и "Форум" прошли более 900 миллионов долларов "Аэрофлота".
В декабре 2000 года Глушкова арестуют за «незаконное предпринимательство и отмывание незаконно нажитых средств». В 2004 году он выйдет из СИЗО и через два года уедет в Лондон. В марте 2017-го Савеловский суд заочно приговорил Глушкова к восьми годам тюрьмы в рамках продолжения дела о хищениях, тогда он и общался в последний раз с телеканалом "Россия 1".
Известно, что финансовое положение Глушкова было трудным. Источники из его окружения рассказывали журналистам о затяжной депрессии. Но, несмотря на это, британские правоохранители расследуют об убийстве.
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