"Ак Барс" обыграл "Металлург" во втором матче серии

В Казани продолжился четвертьфинальный раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Местный "Ак Барс" обыграл магнитогорский "Металлург" во втором матче серии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Ярослав Косов (13-я минута), Джастин Азеведо (21-я), Данис Зарипов (32-я) и Станислав Галиев (40-я). У проигравших отличился Крис Ли (30-я). Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 1-1. Третья игра пройдет в Магнитогорске.