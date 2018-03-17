Си Цзиньпин переизбран, его "правой рукой" стал Ван Цишань

Знаковая новость из Китая. Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР. Как сказано на сайте Кремля, Владимир Путин поздравил своего "дорогого друга". Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за него единогласно, до этого отменив ограничение на пребывание на этой должности не более двух сроков.

Они представляют 56 национальностей, используют почти десяток разных языков, но, пожалуй, еще никогда китайские народные депутаты не были так единодушны.

"Прошедшие пять лет были самыми счастливыми для нашего народа, были заложены хорошие основы для будущего развития. Исходя из этого, мы сделаем свой выбор", — отмечают депутаты.

Под народные песни, в которых говорится о прогрессе и процветании, — по четыре бюллетеня от каждого: за председателя КНР и его заместителя, председателя Высшего военного совета и, проводя аналогию, спикера парламента. Все прозрачно, но тайна голосования, конечно, была соблюдена.

На то время, пока депутаты заполняют бюллетени, всех журналистов просят покинуть зал. Эта часть избирательного процесса закрыта для прессы.

Мгновенно вырастает очередь на вход, чтобы с лучшего ракурса снять экран, куда выводят результаты голосования под овации зала.

Единогласно! Си Цзиньпин переизбран на пост главы КНР и Высшего военного совета. Он занимает также две ключевые партийные должности. К слову, устав партии прямо запрещает сохранять их пожизненно, так что ни о каком бессрочном правлении, что важно, речь не идет. Поправки в Конституцию разрешили генсеку переизбираться больше двух раз подряд.

Вице-председателем КНР избран влиятельный политик, которого называли "правой рукой Си", Ван Цишань, ранее главный борец с коррупцией. Главой парламента стал также опытный политик — Ли Чжаньшу. Все чиновники принесли присягу на верность Конституции.

Торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра прошла впервые в истории. Чтобы запечатлеть ее, фотографы даже вставали на кресла. Все эти назначения говорят о том, что реформы будут продолжены и Китай по-прежнему твердо следует выбранному пути.