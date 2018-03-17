"Охотный ряд" опять "заминировали"

Второй раз за день поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в торговом центре "Охотный ряд" по адресу: Манежная площадь, дом 1.

Информация проверяется, решается вопрос об эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра.

После первого звонка информация не подтвердилась, передает "Интерфакс".