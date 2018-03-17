"Локомотив" победил СКА во втором матче серии 1/4 финала

Санкт-петербургский СКА потерпел первое поражение в розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Во втором матче четвертьфинальной серии СКА на домашнем льду уступил ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:2.

В составе победителей шайбы забросили Артур Каюмов (28-я минута) и Илья Любушкин (39-я). У проигравших отличился Вадим Шипачев (14-я). "Локомотив" смог сравнять счет в серии – 1-1. Следующая встреча пройдет 19 марта в Ярославле.