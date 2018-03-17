Списан старейший миноносец времен Второй мировой

Военно-морские силы Филиппин вывели из своего состава фрегат PS-11 Rajah Humabon. Эскортный миноносец был построен в США в 1943 году и находился в составе американского флота вплоть до 1945 года, пишет РИА Новости.

По сообщению Philippine News Agency, ВМФ Филиппин посчитал дальнейшую эксплуатацию фрегата слишком дорогой. Корабль послужит экспонатом в военно-морском музее Филиппин в Кавите.