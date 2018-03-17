Плей-офф КХЛ. ЦСКА повел со счетом 2-0 в серии с "Йокеритом"

Московский ЦСКА на домашнем льду одержал победу над хельсинкским "Йокеритом" со счетом 2:0 во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (26-я минута) и Сергей Андронов (47-я). Вратарь армейцев Илья Сорокин провел третий "сухой" матч подряд, а всего в плей-офф он провел "на ноль" пять игр из шести. Счет в серии стал 2-0 в пользу ЦСКА. Третья встреча пройдет в Хельсинки 19 марта.