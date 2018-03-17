Документы для наблюдателей из штабов Навального изымать не будут

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что после ее обращения МВД распорядилось во всех регионах страны не изымать направления на участки для наблюдателей из штабов Алексея Навального. Она напомнила, что эта тема обсуждалась на недавней встрече со сторонниками Навального, и с удовлетворением отметила, что руководство министерства оперативно среагировало на ее обращения по этому поводу.

По словам Памфиловой, все официальные ответы на ее запросы от руководства МВД получены. "Надеюсь, что никаких в оставшееся время эксцессов по этому поводу в штабах Навального, как и в любых других штабах на всей территории России, не произойдет", — приводит слова главы ЦИК РИА Новости.

Памфилова сообщила также, что представителям Навального и ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос" гарантируются равные права с другими наблюдателями на президентских выборах.

"Я лично, как председатель ЦИК России, гарантирую и тому же "Голосу", и Навальному, что у их наблюдателей будут такие же права, как у всех остальных", — подчеркнула она.

Ранее Памфилова назвала грубой ложью заявления представителя госдепартамента США Хезер Науэрт о том, что более 5 тысяч представителей СМИ получили отказ в статусе наблюдателей.

Выборы президента России назначены на 18 марта.