О трещине в мосту в Майами было известно до обрушения

Трещина в мосту в Майами (США), при обрушении которого погибли 6 человек в четверг, не представляет угрозы и не нарушает структурную целостность конструкции, сообщили перед происшествием сотрудники Международного университета Флориды и компании подрядчика.

Ранее сообщалось, что мост еще не достроен. Секцию весом 950 тонн установили на опоры 10 марта.

Мост стоимостью более 14 миллионов долларов должен был связать университет с кампусом. Сейчас студенты добираются на спецавтобусах, передает РИА Новости.

Университет принимал участие в проектировке моста, для ускорения процесса строительства использовались модули, которые "уменьшают потенциальные риски". Строительство должно было завершиться в 2019 году.