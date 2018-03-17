Жители Восточной Гуты опровергли химатаки против них

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Конфликт в Сирии 57 минут назад
Жители Восточной Гуты опровергли химатаки против нихЧитайте нас в Telegram
Китай, Британия, Россия, США и Франция — пятерка постоянных членов Совбеза ООН, которая несет особую и коллективную ответственность за судьбы всего мира. А как же нам, перессорившись друг с другом, такую ответственность осуществлять? Одно из немногих положительных исключений в весьма негативной сегодняшней международной хронике — высочайшая оценка, которую в ООН дали российским усилиям по разблокированию Восточной Гуты. Как десятки тысяч мирных жителей смогли покинуть этот анклав?
Сказать, что на пункте пропуска Хамурия много людей, значит, ничего не сказать — настоящая река из мирных жителей Восточной Гуты, которые покидают анклав террористов. Каждый час здесь выходят примерно три тысячи человек.
Дорога жизни для сотен тысяч жителей Восточной Гуты. Но последний рывок удается не всем. Много изможденных, голодных и раненых. Боевики, которых со дня на день окончательно выбьют из предместий Дамаска, из последних сил обстреливают гуманитарный коридор.
Машин скорой на всех не хватает. Каждый вопрос российским военным приходится решать, что называется, в ручном режиме.
Рядом с горем и простая человеческая радость. Трогательные моменты встреч родственников и друзей, разлученных войной. Словами не передать.
С каждой минутой поток мирных жителей становится все больше и больше. Сколько человек выйдут из Гуты к вечеру, можно лишь предполагать. Люди пытаются вынести все свои вещи, выводят также отары баранов и овец.
За день до открытия гуманитарного коридора в Хамурии ряд западных СМИ в очередной раз обвинил сирийских военных в применении химического оружия против мирного населения и постоянных обстрелах жилых кварталов Восточной Гуты. Впрочем, никто из беженцев эту информацию не подтвердил.
"Это полный бред. Никто не применял против нас химическое оружие. Если бы так, то вы, наверное, увидели на людях ожоги, язвы, приступы удушья. Все это очередная провокация, чтобы развязать некоторым странам руки в этой войне, — говорят местные жители. — Это глупость. Мы ничего не знаем по этом поводу. Если бы нас обстреливали наши же военные, то мы точно были бы в курсе этого".
Ощутив себя в безопасности, люди начинают рассказывать, как они жили под властью боевиков — почти шесть лет в качестве живого щита в анклаве террористов.
"Я не помню, когда последний раз пил чистую воду. Продуктов в магазинах практически не было, а то, что оставалось на полках, продавалось по заоблачным ценам», — сказал один из местных жителей. «Боевики сломали мне руку за то, что я отказался воевать на их стороне. Я еще легко отделался. Обычно за такой отказ людей убивали", — рассказал другой.
Наблюдать за тем, что происходит на гуманитарном коридоре, можно и в режиме реального времени на сайте российского Минобороны. Прямо на пункте пропуска военные развернули спутниковую аппаратуру.
Вклад России в разрешение сирийского кризиса отметил и главный координатор ООН по гуманитарным проблемам в Арабской Республике. По словам господина Али Заатари, благодаря офицерам Центра по примирению мирным жителям Восточной Гуты удалось доставить несколько сотен тонн продовольствия и медикаментов.
В подтверждении этих слов российские военные доставили в городок Адра гуманитарную помощь для жителей Восточной Гуты. В центре временного размещения людям раздали продукты. В ближайшее время привезут одежду и постельные принадлежности.
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