Памфилова рассказала о "плавании" и непонимании Науэрт

Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что заявления представителя госдепартамента США Хезер Науэрт о недопуске более 5 тысяч журналистов к наблюдению за выборами президента РФ показывают ее непонимание того, что она говорит от лица ведомства.

"Очевидно, что эта госпожа "плавает" в вопросе и плохо понимает, о чем она говорит", — приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Как пояснила руководитель ЦИК, они не имели права аккредитовать на выборы представителей "Левиафана", лишенного статуса СМИ, а в заявке на аккредитацию журналистов "Молнии" были допущены ошибки. При этом Памфилова отметила, что отказ журналистам в аккредитации не означает, что Центризбирком не допускает к выборам независимых наблюдателей.

По ее словам, у ЦИК нет полномочий в отказе наблюдателям, кроме того, именно Центризбирком инициировал вопрос о максимальном расширении прав наблюдателей.

Ранее Науэрт заявила, что решение ЦИК РФ отказать в статусе наблюдателя более чем 5 тысячам независимых наблюдателей от СМИ показывает, что Кремль якобы боится прозрачности в преддверии выборов.

Выборы президента России назначены на 18 марта.