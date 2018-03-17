Боевики отнимали гумпомощь у жителей Восточной Гуты

О сотнях задокументированных свидетельствах грабежа в Восточной Гуте рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. На протяжении последних лет Россию критиковали за неоказание помощи находящимся в бедственном положении жителям Восточной Гуты.

Но доставить гумпомощь не всегда получалось из-за противодействия боевиков, не позволявшим даже больным покидать район. А доставленные в том числе от международных организаций медикаменты, еду боевики складировали у себя. Мирным жителям ничего не доставалось, добавил генерал.

Цены на продукты в Восточной Гуте гораздо выше, чем в Дамаске. Боевики принуждали к вступлению в свои ряды за кусок хлеба, передает РИА Новости.