Бразилец Андерсон Талиска заинтересовал "Манчестер Юнайтед"

Бразильский форвард португальской "Бенфики" Андерсон Талиска, который второй сезон играет на правах аренды за турецкий "Бешикташ", неожиданно попал в сферу интересов английского "Манчестер Юнайтед". "Право первой ночи" на 24-летнего нападающего имеют турки, могут выкупить его за 21 млн евро плюс 4 миллиона бонусов.

Однако, как стало известно английским экспертам, турецкая команда испытывает серьезные финансовые проблемы и вряд ли сможет оформить трансфер. Как сообщает португальское издание A Bola, агент игрока Жозе Мендеш уже достиг соглашения с "Бенфикой", чтобы переправить Талиску в "МЮ". Сделка по разным сведениям может составить от 35 до 40 млн евро.