Мэр Львова: у украинцев украли страну, а они и не заметили

Мэр Львова Андрей Садовой заявил о том, что у украинцев украли страну, а народ и не заметил кражи. Об этом чиновник написал в субботу на своей странице в Twitter.

Подписчики Садового отреагировали на публикацию по-разному. Некоторые "поправили" мэра, что, мол, страну не украли, а отобрали, другие отметили, что США никогда не отдают то, что забрали, а третьи посоветовали Садовому сперва разобраться с проблемами в своем городе, а потом уже говорить что-либо о стране в целом.