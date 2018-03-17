Посол РФ в Лондоне: Мы таких вещей не прощаем

Москва не забудет Лондону то, в какой манере он пытался действовать по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

"Нам выдвинуты серьезные ультимативные обвинения. Мы таких вещей не прощаем", — приводит его слова РИА Новости.

Яковенко добавил, что Россия будет вести активную работу по этой проблеме, не выходя за рамки правового поля. Дипломат напомнил также, что Великобритания, выдвигая свои обвинения, так и не привела каких-либо фактов по делу Скрипаля.

Посол также заявил, что Москва попросила ОБСЕ защитить российских журналистов от возможного произвола в связи с угрозами в Великобритании. По его словам, дипмиссия в Лондоне получила такие жалобы на угрозы.

Как сообщил Яковенко, в ОБСЕ направлена просьба, чтобы организация защитила сотрудников российских СМИ "от того возможного произвола, который может пойти через угрозы". По словам российского дипломата, ОБСЕ отреагировала достаточно оперативно, однако остается вопрос, "насколько они способны повлиять на Великобританию".

После отравления в британском Солсбери экс-полковника запаса ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Российский МИД в субботу утром объявил об ответных мерах в отношении Великобритании.