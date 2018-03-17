"Охотный ряд" не стали эвакуировать

Эвакуация в торговом центре "Охотный ряд" по адресу: Манежная площадь, дом 1, не проводилась.

Ранее появилась информация об угрозе взрыва. В торговом центре был найдет предмет, который был проверен кинологами. Специалисты признали его неопасным, передает ТАСС.