Пожар в Сочи: 20 человек эвакуированы

В Сочи в Хостинском районе горел жилой двухэтажный дом. Площадь пожара – 250 квадратов, из квартир эвакуированы 20 жильцов.

Четыре пожарных расчета за 40 минут локализовали пожар.

Пострадавших, по предварительной информации, нет, администрация Хостинского района подготовила два объекта для временного размещения погорельцев, передает ТАСС.