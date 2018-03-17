Премьер-лига. Антон сделал дубль, "Анжи" победил

Махачкалинский "Анжи" принимал на своем стадионе в Каспийске команду "Тосно" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Хозяева провели неплохой матч и сумели выиграть с разницей в два мяча. Оба забитых гола на счет новобранца клуба из Дагестана румына Паула Антона.

При этом результат румынский футболист сделал еще в первом тайме, забив два гола-близнеца на 17-й и 43-й минутах. И это случилось при в целом довольно равной игре. А вот во второй половине встречи махачкалинцы уже имели некоторое территориальное преимущество, но отличиться в третий раз не смогли. "Тосно" не продемонстрировал воли к победе и проиграл закономерно.