Мирные жители Дамаска гибнут под обстрелами боевиков

С начала действия "гуманитарных пауз" из сирийской Восточной Гуты вышли более 48 тысяч человек, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 48 033 человека", — сказал он на брифинге в субботу.

По словам Евтушенко, в субботу через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин вышли 272 человека, в том числе 137 детей. По второму гуманитарному коридору – из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ – за сутки выведено еще более 30,7 тысячи человек.

Кроме того, начальник Центра по примирению рассказал, что за прошедшие сутки 10 жителей Дамаска погибли в результате ракетного обстрела боевиками квартала Аббасин, есть разрушения.

Генерал рассказал, что на "горячую линию" Центра по примирению продолжают поступать звонки от жителей Восточной Гуты, только за последние сутки было более 300 таких звонков. По его словам, люди просят в основном, чтобы коридоры выхода из анклава функционировали круглосуточно, но сотрудники Центра разъясняет, что в ночное время выход через коридоры опасен, пишет РИА Новости.