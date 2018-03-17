Протесты в Испании: люди требуют достойных пенсий

В Барселоне в субботу прошла акция протеста против социальной политики нынешнего правительства. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу, на улицы вышли порядка 30 тысяч человек, большинство из которых пенсионеры. Однако молодежи также было немало. Люди требовали достойных пенсий. Митингующие прошли по городу, затем остановились на улице Майорка, где зачитали манифест, в котором изложены их требования.

По данным испанских СМИ, шествие было проведено в знак протеста против того, что пенсии в Испании не приравниваются к индексу потребительских цен, а ежегодный прирост пенсионных накоплений с 2013 года составляет не более 0,25 процента. Митингующие выступают против очередной незначительной индексации пенсий и требуют от властей принять меры по улучшению финансового обеспечения пенсионеров.

Отмечается, что подобные демонстрации прошли примерно в 100 городах Испании. На акцию в Мадриде пришло более 15 тысяч человек.