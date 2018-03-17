В Ленинградской области поезд задавил двух женщин

В Ленинградской области скоростной поезд сбил двух женщин на железнодорожных путях. Они обе погибли.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Октябрьской железной дороги, ЧП произошло в субботу днем в районе поселка Назия Кировского района области. По данному факту проводится проверка. На движение поездов случившееся не повлияло.