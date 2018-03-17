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17 марта 201823:15

В Российской Федерации начались выборы президента

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В Российской Федерации начались выборы президента страны. Первые избирательные участки только что открылись на Камчатке и Чукотке — там сейчас 8 часов утра.

А всего по стране сегодня будет работать более 97 тысяч избирательных участков и еще около 400 — за рубежом. Голосовать можно до 20 часов вечера по местному времени, напоминает телеканал "Россия 24". Как и в день тишины, в день выборов запрещена любая агитация за кандидатов и политическая реклама.

На этих выборах много нововведений. Например, услуга "Мобильный избиратель" позволила россиянам оперативно проинформировать, на каком именно участке они хотят проголосовать, если не могут на своем территориальном. И этим воспользовались более 5,5 миллиона избирателей. Бюллетени имеют степени защиты, их нельзя подделать. Комплексов электронной обработки (КОИБ) стало в два с лишним раза больше. А еще впервые видеокамеры установили не только на избирательных участках, но и во всех территориальных избиркомах. То есть все желающие могут следить не только за процессом голосования, но и за подсчетом бюллетеней.

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