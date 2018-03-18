Артем Дзюба: конечно, я хотел бы играть в национальной сборной

Артем Дзюба: конечно, я хотел бы играть в национальной сборнойЧитайте нас в Telegram
Бывший спартаковец Артем Дзюба, у которого не сложился последний сезон в питерском "Зените" и который был отдан в аренду в тульский "Арсенал", похоже, восстанавливает свои игровые качества. Он забил в трех последних матчах за туляков, а в игре с "Ростовом" (2:2) оформил голевой дубль.
Все это позволило специалистам говорить о том, что Дзюба вполне может усилить нападение сборной России, особенно после того, как тяжелую травму получил его коллега по "Зениту" Александр Кокорин, который почти наверняка пропустит домашний чемпионат мира.
Сам Артем после двойного успеха в "Арсенале" сообщил журналистам, что хочет играть в сборной: "Я готов выполнять все требования и быть тем звеном в механизме, которым меня видит тренер сборной. Я готов играть в сборной, а тренер в любом случае будет решать".
Ранее сообщалось, что у наставника национальной команды Станислава Черчесова есть недопонимание с Дзюбой, что последний опроверг: "Переступит ли через шероховатости в отношениях Черчесов? Я считаю, что шероховатостей таких нет. Мы нормально смотрели друг другу в лицо. У нас сугубо профессиональные отношения, он главный тренер и решает, а мы, футболисты, должны стараться выполнять установку тренера".
"Считаю, что я в силах помочь сборной – всячески, в коллективе и на поле, — цитирует сова Дзюбы после матча с "Ростовом" сайт Чемпионат.Ru. – Но это уже зависит не от меня, а от главного тренера, захочет он меня приглашать или нет".
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