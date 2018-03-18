В Москве прошла "Битва Чемпионов 10"

16 марта в 19:00 во Дворце спорта "Лужники" состоялась ежегодная международная матчевая встреча "Битва Чемпионов 10". Турнир прошел в формате "Сборная России VS Сборная мира", а это значит, что в поединках сошлись сильнейшие бойцы Российской Федерации и лучшие единоборцы мира.

В этот вечер зрителям было представлено все многообразие боевых искусств.

Перед началом "Битвы" состоялся торжественный вынос флага России военнослужащими Президентского полка, а также исполнение Государственного гимна Российской Федерации Патриаршим хором Храма Христа Спасителя и артистами Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова.

Открыл "Битву Чемпионов 10" сопредседатель Российского Союза боевых искусств Сергей Кириенко, он поприветствовал гостей и участников:

"Сегодня нам представилась прекрасная возможность стать зрителями яркого и красочного зрелища. "Битва Чемпионов" — это уникальный форум, здесь встречаются бойцы разных стран, представляющие разные школы единоборств.

В этом году в рамках юбилейной "Битвы Чемпионов" сразятся 14 чемпионов мира и Европы с разных уголков планеты по джиу-джитсу, боевому самбо, кудо, кикбоксингу, кекусинкай, тайскому боксу и ушу-саньда. От наших спортсменов мы всегда ждем высоких результатов. Уверены, что им удастся показать яркие и запоминающиеся бои", — сказал сопредседатель Российского Союза боевых искусств Сергей Кириенко.

В боевом самбо капитан сборной команды России Вадим Немков победил немца Берна Бахмана, в поединке по джиу-джитсу Илья Борок выиграл у француза Перси Кунса. Победы в составе сборной России одержали Игорь Пермин (кудо), Расул Омаров (ушу-саньда), Артем Пашпорин (тайский бокс), а также Евгений Мамро (карате кекусинкай).

Главным событием вечера стал поединок по кикбоксингу, в рамках которого состоялся титульный бой за звание чемпиона мира по версии WAKO-PRO, в котором россиянин Игорь Дармешкин проиграл бразильцу Фелипе Мичелетти.

Команда России одержала победу над сборной мира со счетом 6:1.