В Новой Зеландии провели пикет с призывом не голосовать на выборах президента РФ

В новозеландском Окленде пикет с призывом не голосовать на выборах президента Российской Федерации проводился у помещения для голосования граждан России. Такую информацию сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Новой Зеландии Валерий Терещенко во время сеанса видеосвязи с ЦИК РФ.

В 8 часов утра по местному времени в трех крупнейших городах страны – Веллингтоне, Крайстчерче и Окленде – открылись три избирательных участка, передает ТАСС.

Как уточнил Терещенко, пикет с призывом не голосовать устроили отдельные граждане, но на них никто не обратил особого внимания.

Ровно в 8:00 открылись три избирательных участка в Новой Зеландии: Окленде, Веллингтоне и Крайстчерче. На консульском учете в Новой Зеландии — около 3000 человек, голосуют также туристы. pic.twitter.com/afvHNfDr12 — ЦИК России (@CIKRussia) 17 марта 2018 г.

В Новой Зеландии на консульском учете состоит 3723 россиянина. Также проголосовала и одна туристка, приехавшая из России.

Выборы президента Российской Федерации проходят 18 марта. За президентский пост борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.