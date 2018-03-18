На Камчатке выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах

На выборах президента Российской Федерации Камчатский край показывает высокую активность. Как сообщили СМИ в краевой избирательной комиссии, на многих участках выстроились очереди.

Самыми активными оказались жители поселка Палана на севере Камчатки. Так, уже в 8 часов утра на избирательном участке №167 весь зал для голосования был заполнен людьми, а избиратели, которым не хватало места, ждали на улице.

Одним из первых на своем участке в поселке Елизово проголосовал губернатор Владимир Илюхин, передает ТАСС. Он напомнил, что жители Камчатки в стране голосуют первыми и должны своей активностью подать пример избирателям из других регионов.