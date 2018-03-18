Выборы президента РФ: 30-градусный мороз и метели не помеха жителям Чукотки

Два избирательных участка открылись в поселке Эгвекинот на Чукотке. Несмотря на 30-градусный мороз и сильный ветер, избиратели идут голосовать. Многие избиратели пришли на выборы впервые.

Председатель окружного избиркома Елена Горбункова рассказала, что в настоящее время погода в регионе не очень комфортная: на побережье — сильный ветер, в континентальной части – мороз, идет снег. Но голосование продолжается.

618 человек (оленеводы, шахтеры и старатели) проголосовали на Чукотке досрочно.

Выборы президента Российской Федерации проходят в стране 18 марта, напоминает ТАСС.