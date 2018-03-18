Семья экс-офицера бундесвера обратилась в посольство РФ за получением убежища

В консульский отдел посольства Российской Федерации в Латвии обратилась семья Бергфельд из Германии с вопросом о возможности предоставления убежища на территории России. Об этом сообщили СМИ представители пресс-службы посольства.

Как уточняется, граждане Германии – семья Бергфельд – действительно обратились в консульский отдел посольства России в Латвии. Заявителям дали соответствующие разъяснения о нормах российского законодательства, которые действуют в отношении данной процедуры.

Ранее СМИ сообщали, что бывший офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его жена Соня попросили у России политического убежища для себя и своих детей. Как заявил Маркус, на родине он и его близкие подвергались травле. Бергфельд опасается, что возвращение в Германию может быть небезопасным для его семьи, передает РИА Новости.