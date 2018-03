Чехия и Швеция открестились от причастности к "Новичку"

Министры обороны и иностранных дел Чешской республики Карла Шлехтова и Мартин Стропницкий считают, что заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно чешского происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок" ничем не подкреплено.

Как написала глава оборонного ведомства в своем Twitter, с 90-х годов XX века Чехия является участником международного договора о запрете, разработке, производстве и распространении химического оружия. И Чехия четко его выполняет.

О том, что заявление о происхождении "Новичка" в Чехии ничем не подкреплено, высказался Мартин Стропницкий на своей странице в Twitter.

Маргот Валльстрём, министр иностранных дел Швеции, также отвергла заявление Марии Захаровой о шведском происхождении "Новичка".

Forcefully reject unacceptable and unfounded allegation by Russian MFA spokesperson that nerve agent used in Salisbury might originate in Sweden. Russia should answer UK questions instead.