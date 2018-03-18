Стрельба в торговом центре в Калифорнии: один человек убит

В субботу, 17 марта, в торговом центре города Таузенд-Оукс (штат Калифорния, США) произошла стрельба. По данным представителей управления шерифа округа Вентура, один человек был убит. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время ситуация находится под контролем, угрозы для общественности нет, передает ТАСС.

По информации СМИ, ранен сам стрелявший. Сначала он убил человека, после чего попытался застрелиться. Данные о личности и мотивах злоумышленника пока не разглашаются.

Как уточняется, стрельба произошла в ТЦ Таузенд-Оукса, расположенного в 64 километрах от Лос-Анджелеса. После ЧП людей из торгового центра эвакуировали. Сейчас на месте случившегося продолжают работать сотрудники полиции.