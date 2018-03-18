Чемпиона НБА Глена Дэвиса обвиняют в распространении наркотиков

В начале апреля Глен Дэвис, чемпион НБА-2008 в составе Boston Celtics, предстанет перед судом по обвинению в хранении и распространении наркотиков. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Дэвиса арестовали 7 февраля в одном из отелей в Мэриленде после того, как владелец позвонил в полицию и сообщил, что из комнаты бывшего баскетболиста доносится запах марихуаны. В процессе обыска правоохранители обнаружили портфель, в котором находилось более 92 тысячи долларов наличными и 126 граммов марихуаны. Также в портфеле нашли записную книжку с именами и количеством долгов.

Дэвису предъявили обвинения по семи пунктам, которые связаны с хранением и распространением наркотиков. Адвокат бывшего баскетболиста подчеркнул, что его клиент настаивает на своей невиновности и планирует бороться с обвинениями в суде.

Глен Дэвис провел в НБА девять сезонов, выступая за "Бостон", "Лос-Анджелес Клипперс" и "Орландо Мэджик", напоминает РИА Новости. Всего в регулярных чемпионатах Дэвис провел 514 матчей, в среднем набирая по 8 очков и делая по 4,4 подбора.