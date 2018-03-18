Селфи, ГТО и бесплатное мороженое: как избирателей регионов привлекают на выборы

В день выборов президента Российской Федерации избирательные участки открылись в Центральной Сибири и ее южных регионах. Жителей Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, республик Алтай, Тува и Хакасия будут привлекать на выборы селфи-конкурсами, спортивными состязаниями и культурными мероприятиями.

В Красноярском крае для привлечения избирателей на выборы объявили конкурс "Селфи на выборах". В акции принимает участие 55 городов и районных центров. Победитель получит автомобиль Lada Xray, передает РИА Новости.

На территории Кузбасса в день выборов президента России проезд в общественном транспорте будет бесплатным. На избирательных участках будут организованы обширная культурная программа, торговля по сниженным ценам, многочисленные акции, фотозоны, мастер-классы, дегустации, выставки, викторины, спортивные состязания, консультации врачей и других специалистов. Участникам всех акций вручат сувениры, детей угостят мороженым (им бесплатно раздадут более 200 тысяч порций). Для жителей региона, голосующих впервые, запланированы памятные подарки.

В Кемерове избиратели смогут получить более 17 тысяч пригласительных билетов в кино, музеи, театры, филармонию, на спортивные мероприятия в рамках акции "Счастливый билет". Прямо на избирательных участках горожане смогут оформить страховку на случай укуса клеща и даже сдать нормы ГТО в мобильном центре тестирования.

В Хакасии для привлечения избирателей в день выборов объявлен фотоконкурс. В республике организовано десять фотозон в Абакане, Саяногорске, Черногорске — там избиратели могут сделать селфи.