Тема:

Президентские выборы 30 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
18 марта 201805:41

Выборы президента РФ: первое чукотское село показало явку в 100 процентов

Читайте нас в Telegram

На выборах президента Российской Федерации первый населенный пункт на Чукотке — село Краснено – показал 100-процентную явку на выборы. Такие данные СМИ сообщил представитель регионального избиркома.

По данным на 12:00 явка в селе Краснено составила 100 процентов, передает РИА Новости. В селе проживают 40 человек. Близки к этому показателю Хатырка (93,07 процента), Нутэпельмен (92,96 процента) и Нешкан (92,86 процента).

На 12:00 (3:00 по московскому времени) явка в регионе составила 47,29 процента (15798 человек). К этому времени на выборах президента в 2012 году проголосовали 48 процентов избирателей. По информации регионального избиркома, активнее всего голосуют жители населенного пункта Эгвикенот – там свои голоса отдали 67,13 процента избирателей.

Ранее по теме

Сейчас

04:56

ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы президента РФ

03:42

Чемпиона НБА Глена Дэвиса обвиняют в распространении наркотиков

03:18

Стрельба в торговом центре в Калифорнии: один человек убит

02:43

Чехия и Швеция открестились от причастности к "Новичку"

01:35

На Камчатке выстроились очереди на избирательных участках

00:56

В Москве прошла "Битва Чемпионов 10"

23:31

Стрельба в метро Мехико: есть пострадавшие

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы президента РФ

ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы президента РФ

1 час назад
В Российской Федерации начались выборы президента

В Российской Федерации начались выборы президента

6 часов назад
Власти Великобритании хотят набрать популярность за счет дела об отравлении Скрипаля

Власти Великобритании хотят набрать популярность за счет дела об отравлении Скрипаля

2 часа назад
Чехия и Швеция открестились от причастности к "Новичку"

Чехия и Швеция открестились от причастности к "Новичку"

3 часа назад
На Камчатке выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах

На Камчатке выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах

4 часа назад
ММА. Александр Волков нокаутировал бразильца Вердума

ММА. Александр Волков нокаутировал бразильца Вердума

3 часа назад
В Новой Зеландии провели пикет с призывом не голосовать на выборах президента РФ

В Новой Зеландии провели пикет с призывом не голосовать на выборах президента РФ

4 часа назад
Нужна помощь: Насте Холоден требуется переносной аппарат для диализа

Нужна помощь: Насте Холоден требуется переносной аппарат для диализа

16.03.2018 15:01
В Аргентине проголосовали россияне, участвующие в поиске подлодки San Juan

В Аргентине проголосовали россияне, участвующие в поиске подлодки San Juan

1 час назад
Керлинг. Женская сборная России с победы начала чемпионат мира

Керлинг. Женская сборная России с победы начала чемпионат мира

2 часа назад
Чемпиона НБА Глена Дэвиса обвиняют в распространении наркотиков

Чемпиона НБА Глена Дэвиса обвиняют в распространении наркотиков

2 часа назад
Семья экс-офицера бундесвера обратилась в посольство РФ за получением убежища

Семья экс-офицера бундесвера обратилась в посольство РФ за получением убежища

3 часа назад
Выборы президента РФ: 30-градусный мороз и метели не помеха жителям Чукотки

Выборы президента РФ: 30-градусный мороз и метели не помеха жителям Чукотки

4 часа назад
Защитник "Рубина" Камболов вызван в сборную России

Защитник "Рубина" Камболов вызван в сборную России

4 часа назад
В Африне тысячи мирных жителей находятся в опасности из-за авиаударов турецких ВВС

В Африне тысячи мирных жителей находятся в опасности из-за авиаударов турецких ВВС

5 часов назад
Тела двух французов, пропавших при сходе лавины, найдены в горах Швейцарии

Тела двух французов, пропавших при сходе лавины, найдены в горах Швейцарии

5 часов назад
Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

13.03.2018 10:14
Шорт-трек. Елистратов выиграл две бронзы чемпионата мира

Шорт-трек. Елистратов выиграл две бронзы чемпионата мира

5 часов назад
Артем Дзюба: конечно, я хотел бы играть в национальной сборной

Артем Дзюба: конечно, я хотел бы играть в национальной сборной

6 часов назад
Посол РФ в Лондоне: Мы таких вещей не прощаем

Посол РФ в Лондоне: Мы таких вещей не прощаем

8 часов назад
А была ли собака? Британцы говорят, что Глушков задушен поводком

А была ли собака? Британцы говорят, что Глушков задушен поводком

8 часов назад
Мэр Львова: у украинцев украли страну, а они и не заметили

Мэр Львова: у украинцев украли страну, а они и не заметили

8 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Каспийский спрут

Расследование Эдуарда Петрова. Каспийский спрут

9 часов назад
496
Захарова - о "Новичке": без образца разговоры бесполезны

Захарова - о "Новичке": без образца разговоры бесполезны

9 часов назад
Кольцо века: репортаж из-под земли

Кольцо века: репортаж из-под земли

13 часов назад
Призрак пузыря: к чему приведет ипотечный бум

Призрак пузыря: к чему приведет ипотечный бум

14 часов назад
"Вести в субботу" узнали, почему сто лет назад столица из Петербурга переехала в Москву

"Вести в субботу" узнали, почему сто лет назад столица из Петербурга переехала в Москву

15 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V

21 час назад
Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов

Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов

17.03.2018 00:01
Стоит ли смотреть "Лару Крофт" без Джоли? Отзывы зрителей

Стоит ли смотреть "Лару Крофт" без Джоли? Отзывы зрителей

16.03.2018 20:11
Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети

Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети

16.03.2018 11:45
Тимур Кизяков в гостях у Эрнеста Мацкявичуса

Тимур Кизяков в гостях у Эрнеста Мацкявичуса

15.03.2018 17:22
Родители назвали самый ожидаемый мультфильм весны

Родители назвали самый ожидаемый мультфильм весны

18 часов назад
Есть вопрос: куда исчезает жир, когда мы теряем вес

Есть вопрос: куда исчезает жир, когда мы теряем вес

18 часов назад
"Шедевры на все времена": корейский виртуоз исполнит музыку великих австрийцев

"Шедевры на все времена": корейский виртуоз исполнит музыку великих австрийцев

16.03.2018 17:58
Casio снова производит легендарный музыкальный калькулятор

Casio снова производит легендарный музыкальный калькулятор

16.03.2018 10:09
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38