Выборы президента РФ: первое чукотское село показало явку в 100 процентов

На выборах президента Российской Федерации первый населенный пункт на Чукотке — село Краснено – показал 100-процентную явку на выборы. Такие данные СМИ сообщил представитель регионального избиркома.

По данным на 12:00 явка в селе Краснено составила 100 процентов, передает РИА Новости. В селе проживают 40 человек. Близки к этому показателю Хатырка (93,07 процента), Нутэпельмен (92,96 процента) и Нешкан (92,86 процента).

На 12:00 (3:00 по московскому времени) явка в регионе составила 47,29 процента (15798 человек). К этому времени на выборах президента в 2012 году проголосовали 48 процентов избирателей. По информации регионального избиркома, активнее всего голосуют жители населенного пункта Эгвикенот – там свои голоса отдали 67,13 процента избирателей.