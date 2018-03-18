НХЛ. Никита Сошников забил первый гол за "Сент-Луис Блюз"

В Национальной хоккейной лиге продолжается игровой день. В Сент-Луисе местные "музыканты" принимали соперников из "Нью-Йорк Рейнджерс". Матч получился крайне упорным, в нем поочередно лидировали обе команды, но в овертайме победил "Блюз" – 4:3.

В этой игре отличились российские легионеры двух команд. Никита Сошников, который в феврале был обменян в "Сент-Луис" из "Торонто Мейпл Ливз", забил второй гол своей команды, открыв таким образом лицевой счет голам за "блюзмеов". Иван Бучневич поучаствовал в одной из шайб "Рейнджерс" голевой передачей.