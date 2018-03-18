О безопасности на выборах президента России заботятся более 500 тысяч человек

Во время выборов президента Российской Федерации более 500 тысяч представителей различных служб, министерств и ведомств обеспечивают безопасность. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС России.

В обеспечении безопасности задействованы силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (общая численность более 532 тысяч человек и 110 тысяч единиц техники). Это сотрудники МЧС, правоохранительных органов и других служб.

С 9:00 по московскому времени 16 марта подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности, он продлится до 10:00 19 марта. Спасатели и пожарные МЧС дежурят на более чем 96 тысячах избирательных участков, передает ТАСС.

Также безопасность на избирательных участках обеспечивают сотрудники Росгвардии и полиции. Первоочередное внимание будет уделяться антитеррористической защищенности объектов, на которых проходит голосование.

Все избирательные участки и территории, прилегающие к ним, были обследованы сотрудниками полиции с применением служебных собак и технических средств. На каждом избирательном участке дежурят сотрудники полиции.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На выборах работают десятки тысяч наблюдателей. также на выборы аккредитованы почти 1,5 тысячи международных наблюдений.